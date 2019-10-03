Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi
32 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:31
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