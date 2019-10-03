Son Dakika Haberleri: Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi
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Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi

32 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bağdat’ta geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta salı günü başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bağdat, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:31 
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