Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı
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Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı

55 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı'nda oturma eylemine başladı.

Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı'nda oturma eylemine başladı.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda çadırlar kurarak oturma eylemine başlayan göstericiler, hükümeti protesto etti.

Irak'ın orta ve güneyindeki kentlerde de protestocuların oturma eylemine başlayacağı ifade ediliyor.

Irak'ın başkenti ve diğer kentlerinde yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısı 30'a yükselmişti.

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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