Bağdat'ta göstericiler, oturma eylemine başladı
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı'nda oturma eylemine başladı.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:40 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, Tahrir Meydanı'nda oturma eylemine başladı.
Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda çadırlar kurarak oturma eylemine başlayan göstericiler, hükümeti protesto etti.
Irak'ın orta ve güneyindeki kentlerde de protestocuların oturma eylemine başlayacağı ifade ediliyor.
Irak'ın başkenti ve diğer kentlerinde yapılan gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölü sayısı 30'a yükselmişti.
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