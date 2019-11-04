Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki
6 saat önce
Duvarlara resim yapılması Boya kovaları Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:21 Kaynak: AA
Duvarlara resim yapılması
Boya kovaları
Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi
Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.
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