Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki
Son Dakika Güncel Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki

Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki

6 saat önce

Duvarlara resim yapılması Boya kovaları Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.

Duvarlara resim yapılması

Boya kovaları

Resimlerin önünde fotoğraf çekinilmesi

Göstericilerden detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta göstericiler, tepkilerini Tahrir Meydanı'ndaki tünelin duvarlarına çizdikleri resim ve karikatürlerle dile getiriyor.

Bağdat'ta göstericilerden 'duvar resimli' tepki

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:21 Kaynak: AA
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