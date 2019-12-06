Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
Son Dakika Güncel Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi - Son Dakika

Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki El-Hallani Meydanı karşısında bulunan ve uzun süredir protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Hastane kaynakları, göstericilere açılan ateş sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini, onlarca kişinin ise yaralandığını aktardı.

"Güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediği" iddiası

Öte yandan görgü tanıkları, saldırıdan kısa süre önce bölgedeki elektriğin kesildiğini ve "yakında bulunmalarına rağmen güvenlik güçlerinin saldırganlara müdahale etmediğini" ileri sürdü.

Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı

Plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiği, daha sonrasında binada bulunan göstericilere ateş açtığı kaydedilmişti.

Irak makamlarından ise olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 16 ölü, 32 yaralı
Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim Mahalleli sokağa döküldü! Balıkesir'de sokak köpeklerini zehirlediler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 06:10:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]