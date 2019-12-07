Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi
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Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda dün kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Bağdat'ta göstericilere açılan ateş sonucu ölenlerin sayısı 25'e yükseldi, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki El-Hıllani Meydanı'nda dün kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açılması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Bağdat Sağlık Müdürlüğü kaynaklarından alınan bilgiye göre, dünkü saldırıda yaralanan bazı göstericilerin bugün yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 25'e çıktı. Saldırıda yaralananların sayısı ise 120 olarak belirtildi.

Bağdat'ta dün gece kimlikleri belirlenemeyen kişilerce göstericilere ateş açılmıştı. Yapılan açıklamada, saldırıda 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Irak Yüksek Bağımsız İnsan Hakları Komiserliğinin 4 Aralık'ta yaptığı açıklamaya göre, ülkede işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto etmek için 1 Ekim'de başlayan gösterilerde en az 460 kişi öldü, 19 bin kişi yaralandı.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 09:48 Kaynak: AA
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Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı: 16 kişi öldü
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