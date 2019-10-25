Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü
Son Dakika Güncel Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü

10 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak İnsan Hakları Komiserliği (bağımsız) Üyesi Ali Beyatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başkentteki Tahrir Medyanı'ndan hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye yürümek isteyen göstericilere sert bir şekilde müdahale ettiğini belirtti.

Beyatlı, müdahale sonucu 1 kişinin öldüğünü, 50'den fazla kişinin göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini söyledi.

Iraklılar işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla uzun süredir ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: AA
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