Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, 70 yaralı
Son Dakika Güncel Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, 70 yaralı

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, 70 yaralı

9 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye geçmeye çalışan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Bağdat'ta göstericilere müdahale: 1 ölü, 70 yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye geçmeye çalışan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Bağdat'taki protestocular, Sinek Köprüsü'nde güvenlik güçlerinin kurduğu beton bariyerleri aşarak hükümet binaları ve büyükelçiliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye ilerlemek istiyor.

Yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yeşil Bölge'ye geçmeye çalışan göstericilere güvenlik güçleri plastik mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla müdahale etti. Olaylarda, 1 kişinin öldüğü, 70 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak güvenlik güçlerinin, protestocuların geçişini engellemek için göz yaşartıcı gaz ve ses bombasıyla yoğun müdahalesi sürüyor.

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere cuma günü tekrar başladı.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:48 Kaynak: AA
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