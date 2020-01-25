Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (1) - Son Dakika

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Bağdat'ta göstericilerin çadırları yakıldı (1)
6 saat önce
Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:19 Kaynak: AA
Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki gösteriye müdahale eden Irak güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı yakınında protestocular tarafından kurulan bazı çadırları ateşe verdi.
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