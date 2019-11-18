Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta gösteriler nedeniyle köprülerin kapalı olması vatandaşları teknelere yöneltti
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Bağdat'ta gösteriler nedeniyle köprülerin kapalı olması vatandaşları teknelere yöneltti

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çalışanlar, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Dicle Nehri üzerindeki köprüler kapalı olduğu için diğer yakadaki iş yerlerine teknelerle gitmeye başladı.

Bağdat'ta gösteriler nedeniyle köprülerin kapalı olması vatandaşları teknelere yöneltti, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta çalışanlar, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle Dicle Nehri üzerindeki köprüler kapalı olduğu için diğer yakadaki iş yerlerine teknelerle gitmeye başladı.

Bağdat'taki protestocular, bu sabah hükümet binaları ve yabancı temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'ye giden güzergahtaki Ahrar Köprüsü'ne yerleşti. Bunun üzerine söz konusu köprü yaya ve araç geçişlerine kapatıldı.

Aynı güzergah üzerindeki Sinek ve Cumhuriyet Köprüleri de 1 Ekim'den bu yana trafiğe kapalı olduğu için Risafa yakasından Karh yakasındaki iş yerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, Dicle Nehri üzerinde yolcu taşıyan teknelere yöneldi.

Karh yakasından Risafa'ya gitmek isteyen birçok kişi de aynı yöntemi tercih etti.

Eski yapım tekneler riskli

AA muhabirine konuşan Bağdatlı devlet memuru Hasan Ali, "Bu tekneler eski yapım, dolayısıyla risk taşıyor. Ancak köprüler kapalı olunca tekne ve 'tuk tuk' gibi araçları kullanmaya mecbur kalıyoruz. İş yerine gitmek isteyen esnaf ve memurlar bu tarz araçlara yöneldi." dedi.

Irak hükümet güçleri, başkent Bağdat'ta devam eden gösterilerden dolayı köprülerin yanı sıra birçok ana yolu da beton bariyerlerle kapatmış durumda.

Hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin tüm giriş ve çıkışları, gösterilerin başladığı 1 Ekim'de beton bariyerlerle kapatılmıştı. Bölgeye sadece hükümet yetkilileri ve özel giriş kartı bulunanların girmesine izin veriliyor.

Hükümet, Bağdat, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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