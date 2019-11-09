Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü

Bağdat'ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü

7 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Bağdat'ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı. Basra'daki gösterilerde de 230 kişi yaralandı.


Irak'taki hükümet karşıtı protesto gösterilerin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korumalı Yeşil Bölge'ye geçmeye çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Meydana gelen olaylarda aktivistler olaylarda 6 kişinin öldüğünü ve bir kişinin kafasına isabet eden gaz bombası isabet etmesi sonucu öldüğünü gösteren görüntüler paylaşırken, Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı Sözcüsü General Abdülkerim Halef yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin göstericilere karşı herhangi bir sert müdahale edilmediğini söyledi.


Ülkenin güneyindeki petrol zengini Basra'da ise meydana gelen olaylarda 230 kişinin yaralandığı belirtildi. Basra güvenlik kaynakları protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçleri ile protestoculara ateş açması soncu 230 kişinin yaralandığı belirterek, bazılarının da iş yerleri yağmalamak için hazırlık gördüğünü söyledi.


Irak'taki protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için başvurduğu aşrı şiddet yüzünden yüzlerce insanın ölme görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Ölen protestocuların büyük kısmının kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu ölmesi tepkilere yol açtı.


Uluslararası Af Örgütü Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı.


Ülkede geçen Ekim ayından buyana başlayan hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 300 kişi yaşamını yitirdi. - ERBİL

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Boşanma aşamasındaki eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü
Siyanürle intihar eden 4 kardeşin cenazelerinin arkadaşları Serpil Alkan'a verilmesine üvey kardeşler onay verildi ABD askeri üssüne saldıran DEAŞ'lı teröristler öldürüldü İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 04:07:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta gösterilere sert müdahale: 6 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]