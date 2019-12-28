Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri - Son Dakika

Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin kalbi olarak tanımlanan Tahrir Meydanı bu sefer yeni yıl etkinliklerinin merkezi oldu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta gösterilerin kalbi olarak tanımlanan Tahrir Meydanı bu sefer yeni yıl etkinliklerinin merkezi oldu.

Yılbaşına 3 gün kala Iraklı bazı aktivistler, Noel Baba kıyafeti giyerek Tahrir Meydanı'na indi. Sıra dışı görüntülerin yaşandığı gösteri meydanında dikkati en çok Noel Baba kıyafeti giyenler çekti.

Noel Baba kostümü giyenler, aileleriyle birlikte meydana gelen çocukları da sevindirdi. Çocuklar, aldıkları hediyelerle mutluluk oldu.

Tahrir Meydanı'nda göstericiler Irak bayraklarıyla süsledikleri dev bir yılbaşı ağacı da yaptı. Bağdatlılar, meydanın ortasında bulunan ağacın yanında anı fotoğrafları çekerek, gösterilerin barışçıl olduğu mesajını verdi.

Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri

Tahrir Meydanı, Yılbaşı, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek
Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı

Son Dakika Haberleri
23:36 TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni" yapıldı - Son Dakika
23:35 Annesiyle tartıştı 6. kattan atladı - Son Dakika
23:35 "İlk tank 2021 yılında banttan inecek" - Son Dakika
23:33 TMF "Şampiyonlar Ödül Töreni" - Son Dakika
23:32 Antalyaspor maçının ardından - Son Dakika
23:21 Bebeğe isim koyma tartışmasında 6'ncı kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
22:06 ABD'de yolcu uçağı otoparka düştü: 5 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 23:43:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir'de yılbaşı etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]