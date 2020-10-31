Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı trafiğe açıldı - Son Dakika

Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı trafiğe açıldı

31.10.2020 08:19
Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı trafiğe açıldı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğinden dolayı geçen yıl ekim ayında başlayan gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, bir yıl aradan sonra trafiğe açıldı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğinden dolayı geçen yıl ekim ayında başlayan gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı, bir yıl aradan sonra trafiğe açıldı.

Bağdat'ın merkezi ve gösterilerin sembolü konumundaki meydanda, Bağdat Operasyonlar Gücü tarafından kurulan beton bariyerler kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı'nda bulunan gösterici çadırlarını da kaldırdı.

Hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge güzergahındaki Cumhuriyet Köprüsü de trafiğe açıldı.

Güvenlik güçleri, Tahrir Meydanı çevresini de trafiğe açmıştı.

Geçen yıl ekim ayında Bağdat ve ülkenin güney kentlerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle geniş halk gösterileri patlak vermişti. Göstericiler, 1 ve 25 Ekim tarihlerinde gösterilerin birinci yıl dönümünde yeniden gösteri yapmıştı.

Söz konusu gösterilerde yaklaşık 600 kişi güvenlik güçlerinin müdahaleleri sonucu hayatını kaybetmişti.

Tahrir Meydanı, İşsizlik, Bağdat, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı trafiğe açıldı - Son Dakika


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