Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü
Son Dakika Güncel Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü - Son Dakika

Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü el-Hallani Meydanı'nda bir gazeteci öldürüldü.

Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü el-Hallani Meydanı'nda bir gazeteci öldürüldü.

Bağdat Emniyet Müdürlüğünde görevli bir kaynaktan alınan bilgiye göre, foto muhabiri Ahmed el-Muhenne, gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı yakınlarındaki el-Hallani Meydanı'nda uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Başkentteki protestoları takip eden gazeteci Muhenne'nin, el-Hallani Meydanı'na kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan silahlı saldırı sırasında çıkan kargaşada bıçaklandığı belirtildi.

Savaş muhabiri olarak çeşitli bölgelerde sıcak gelişmeleri takip eden Ahmed el-Muhenne, ülkede DEAŞ terör örgütüne karşı verilen mücadele sırasında birçok haberin takibini yapmıştı. Muhenne, aynı zamanda başkent Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterileri ilk günden itibaren yakından takip etmişti.

Öte yandan, foto muhabiri Zeyd Muhammed el-Hafaci'nin de dün protesto gösterilerini takibinin ardından gittiği evinin önünden kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından kaçırıldığı aktarıldı.

Dün akşam saatlerinde el-Hallani Meydanı'na kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından yapılan baskında göstericilerin üzerine rastgele ateş açılması sonucu 16 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, 16 kişinin ölümüne, 70 kişinin yaralanmasına neden olan kanlı saldırıya rağmen protestocuların desteklenmesi için kentin birçok noktasından el-Hallani Meydanı'na insanlar adeta akın ediyor.

Irak Parlamentosunun Başbakan Adil Abdulmehdi'nin istifasını kabul ettiği pazar gününden bu yana ilk kez can kaybı yaşandı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bağdat'ta göstericilere ateş açıldı: 16 kişi öldü
Ankara'da şizofren kızın çıkardığı yangında 91 yaşındaki annesi öldü Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı Nihal Olçok'tan soyadı açıklaması: Elbette Olçok soyadını kullanacağım, ben bir şehit annesiyim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 09:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta gösterilerin sürdüğü meydanda bıçaklanan gazeteci öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]