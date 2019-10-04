Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale

Irak'ın başkenti Bağdat'ta güvenlik güçleri, sokağa çıkan protestoculara müdahale etti.

Tahrir Meydanı çevresinde toplanan göstericiler, alana girmeye çalıştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla göstericilere müdahale etti.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Bağdat'ta, sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Orduya bağlı Bağdat Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre de güvenlik güçleri, sokağa çıkma yasağına rağmen, gıda ve petrol taşıyan araçlar ile sağlık gibi zorunlu sebepler için dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlara izin veriyor.