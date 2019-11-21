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Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:24 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı. Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesinde 3 kişi de hayatını kaybetti.
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