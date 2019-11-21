Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı
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Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak'ın başkenti Bağdat ile ülkenin orta ve güney kentlerinde 25 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Al Rasheed caddesinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları kapattı. Güvenlik güçlerinin hükümet karşıtı göstericilere göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahalesinde 3 kişi de hayatını kaybetti.

Bağdat'ta güvenlik güçlerinden göstericilere müdahale: 3 ölü, 35 yaralı

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:24 Kaynak: AA
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