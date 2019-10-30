Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyor
Son Dakika Güncel Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyor

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyor

11 dakika önce

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyorIrak, (DHA)- Irak'ta güvenlik güçleri, Bağdat'ın merkezinde Tahrir Meydanı'ndaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyor, System.String[]

Bağdat'ta güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi devam ediyor

Irak, (DHA)- Irak'ta güvenlik güçleri, Bağdat'ın merkezinde Tahrir Meydanı'ndaki protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Göz yaşartıcı gaz sebebiyle yaralanan onlarca protestocu hastaneye kaldırıldı.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde şu ana kadar 250 kişinin öldüğü bildirildi. Irak medyası, protestocuların başkent Bağdat'ın merkezinde bulunan Yeşil Bölge'nin bir kısmını ellerinde tuttuklarını duyurdu. Yeşil Bölge; hükümet binaları, parlamento ve konsoloslukların bulunduğu bölge olarak biliniyor. Dikar vilayetine bağlı Al Shatrah kentinde ise güvenlik güçlerinin gerçek mermi ve göz yaşartıcı bomba ile müdahalesi sonrası 51 kişinin yaralandığı belirtildi.

SADR LİDERİNDEN UYARI

Irak'ta meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda el Sadr, sosyal medya hesabından Başbakan Adil Abdülmehdi'ye istifa çağrısında bulundu. Sadr, Abdülmehdi'nin istifa etmemesi durumunda ülkenin Suriye ve Yemen gibi olabileceğini söyledi.

Tahrir Meydanı, Bağdat, Irak, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 03:08 Kaynak: DHA
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