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Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede - Son Dakika

Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

05.11.2021 15:26
Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge önünde toplanarak, seçim sonuçlarına itiraz eden yüzlerce kişi ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Göstericiler, Yeşil Bölge'nin kapıları önünde toplanarak içeri girmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri ise eylemcilerin dağılması için göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Bir grup gösterici de askeri araçlara taşlarla saldırdı.

Göstericiler arasında yaralılar olduğu ifade ediliyor.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerde İran'a yakın Fetih Koalisyonu 14 sandalyede kalınca seçim sonuçlarına itiraz etti. Koalisyon ve Şii milis destekçileri de günlerdir Yeşil Bölge önünde oturma eylemi düzenliyor.

Güvenlik güçleri, Arbede, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ta güvenlik güçleriyle seçim sonuçlarına itiraz edenler arasında arbede - Son Dakika
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