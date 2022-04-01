Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu - Son Dakika
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Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu

01.04.2022 14:36

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ramazan hazırlıkları yapan halk, başta hurma olmak üzere iftar ve sahur sofralarında tüketecekleri yiyecek ve içecekleri temin etmek için çarşı ve pazarları doldurdu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta ramazan hazırlıkları yapan halk, başta hurma olmak üzere iftar ve sahur sofralarında tüketecekleri yiyecek ve içecekleri temin etmek için çarşı ve pazarları doldurdu.

Her yıl ramazan ayı boyunca çeşitli etkinliklerin yapıldığı Bağdat'ın tarihi bölgelerinden Alavi el-Hille'de halk, ramazana bir gün kala alışveriş telaşına düşmüş durumda.

Bağdatlıların alışveriş listelerinin birinci sırasında hiç kuşkusuz iftarlarını açtıkları hurma yer alıyor. Bunu, havaların ısındığı Bağdat'ta harareti alan meşrubatlar izliyor. Geleneksel yemeklerin yapımı için gerekli malzemelerin satıldığı dükkanlardaki yoğunluk da dikkati çekiyor.

"Ramazanda alışveriş, festival tadında oluyor"

Iraklı Kamil Bidani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar sofrasının vazgeçilmezi olan bazı baklagilleri almak için burada olduğunu söyledi.

Bidani, "Ramazan diğer aylardan farklıdır. Iraklı aileler normal günlerde de alışveriş yapar ancak ramazanda bu daha çok festival tadında oluyor. Aileler ramazanda sofralarına ayrı bir özen gösteriyor." diye konuştu.

Ülkedeki ekonomik durumun iyi olmadığını ve bunun özellikle yoksul kesimi derinden etkilediğini dile getiren Bidani, Irak halkının her ramazan olduğu gibi bu yıl da yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olduğunu ifade etti.

Ülkedeki ekonomik sıkıntılar ramazan alışverişini de etkiledi

Bağdatlı esnaf Nebil Abid ise ülkedeki ekonomik sorunlara işaret ederek, insanlar geçen ramazanda bir seferde 10 kilo mercimek alırken, bunun şimdi 2 veya 3 kiloya düştüğünü söyledi.

Abid, ramazan öncesi en çok satılan ürünlerin başında baklagiller, içecek ve baharat çeşitleri geldiğini aktardı.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de seçimler yapılsa da yaşanan siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hala bir hükümet kurulamadı. Hükümetin kurulamamasının yanı sıra 2022 yılı mali bütçesi de Meclis gündemine gelmedi. Bu da ülkedeki ekonomik durumu ve piyasayı olumsuz etkiliyor.

Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu
Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu
Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ta halk ramazanöncesi çarşı ve pazarları doldurdu - Son Dakika
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