Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı
Son Dakika Güncel Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı

Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi.

Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait silah deposuna hava saldırısı düzenlendi.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, başkentin Medain bölgesinde bulunan Haşdi Şabi'nin silah deposuna gece geç saatlerde silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi. Hedef alınan yerin, milis gücüne ait en büyük silah depolarından olduğu bildirildi.

Saldırıya ilişkin Irak hükümetinden henüz açıklama yapılmadı.

Irak'ta daha önce de ülkenin çeşitli yerlerinde Haşdi Şabi karargah ve silah depoları saldırıya uğramıştı.

Haşdi Şabi, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küresel fonlar altın yatırımında tüm zamanların rekorunu kırdı
Son dakika: Erdoğan'dan Münbiç konusunda Şam-YPG anlaşmasına ilk yorum: Biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız Son Dakika: Türk jetleri mühimmat ikmali yapan teröristleri bombaladı Siyasete yıllarını veren Devlet Bahçeli ilk kez sakal bıraktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 11:59:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Haşdi Şabi silah deposuna saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]