Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan... - Son Dakika
Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan...
7 saat önce
Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:30 Kaynak: AA
Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.
Son Dakika İran'ın tehditleri sonrası Amerika, Orta Doğu'ya 3 bin 750 asker daha gönderecek Kasım Süleymani'nin ölümünün ardından, Obama'ya verdiği efsane yanıt yeniden gündeme geldi Son dakika: Amerika'dan Irak'ta bulunan vatandaşlarına çağrı: Acil terk edin Rusya'dan Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Ortadoğu'da tansiyon yükselecek