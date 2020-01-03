Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan... - Son Dakika

Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan...

7 saat önce

Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.

Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan..., System.String[]

Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında, İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldüğü bildirildi.

Haşdi Şabi, Bağdat, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:30 Kaynak: AA
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