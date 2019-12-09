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Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı
6 saat önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:16 Kaynak: AA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.
Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi.
Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.
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