Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı
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Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Bağdat'ta havalimanı yakınındaki askeri üsse füzeli saldırı: 6 yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta uluslararası havalimanı yakınında bulunan askeri üsse füzeli saldırı düzenlendiği bildirildi.


Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınındaki askeri üsse 4 katyuşa füzesiyle saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 asker yaralandı.


Çevrede yapılan aramalar sonucu saldırılarda kullanılmak için "füze fırlatma noktası"na rastlandığı ifade edildi.


Irak'ta geçen günlerde Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan ABD askeri üslerine de füzeli saldırı düzenlenmişti.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:16 Kaynak: AA
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