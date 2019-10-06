Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Hekim'in TV kanalına saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Bağdat'ta Hekim'in TV kanalına saldırı

55 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'e bağlı Al-Forat TV kanalına füzeli saldırı düzenlendi.

Bağdat'ta Hekim'in TV kanalına saldırı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'e bağlı Al-Forat TV kanalına füzeli saldırı düzenlendi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kanala 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Söz konusu füzeler kanalın arka bahçesine isabet etti, binada maddi hasar oluştu.

Saldırı nedeniyle kanal çevresindeki bazı yerleşim yerlerinin de zarar gördüğü belirtildi.

Dün gece Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının Bağdat ofislerinin yanı sıra Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin Zikar ofisine de kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmişti.

Irak hükümetinden saldırılarla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Bağdat, Irak, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MAKÜ'de bir öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiasına rektörlükten açıklama: Suç duyurusunda bulunuldu
Akçakale ve Irak sınırına askeri sevkiyat yapıldı Komşu Irak'taki protestolarda şiddetin önü alınamıyor! Ölü sayısı artıyor Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 14:45:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta Hekim'in TV kanalına saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]