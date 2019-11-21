Bağdat'ta hükümet karşı gösterilerde iki kişi öldü 38 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta perşembe günü düzenlenen hükümet karşı gösterilerde en az iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.



Başkentteki iki önemli köprüde başlayan gösterilere, polis göz yaşartıcı bomba atarak ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.