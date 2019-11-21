Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta hükümet karşı gösterilerde iki kişi öldü 38 kişi yaralandı
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Bağdat'ta hükümet karşı gösterilerde iki kişi öldü 38 kişi yaralandı

6 saat önce

rak'ın başkenti Bağdat’ta perşembe günü düzenlenen hükümet karşı gösterilerde en az iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Bağdat'ta hükümet karşı gösterilerde iki kişi öldü 38 kişi yaralandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta perşembe günü düzenlenen hükümet karşı gösterilerde en az iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.


Başkentteki iki önemli köprüde başlayan gösterilere, polis göz yaşartıcı bomba atarak ve plastik mermi kullanarak müdahale etti.

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Hükümet, Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 02:04 
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