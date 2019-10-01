Son Dakika Haberleri: - Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri: 1 ölü, 40 yaralı
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- Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri: 1 ölü, 40 yaralı

59 dakika önce

- Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri: 1 ölü, 40 yaralıERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta işsizliği ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişinin de yalandığı belirtildi.

- Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri: 1 ölü, 40 yaralı

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ta işsizliği ve kamu hizmetlerindeki yetersizliği protesto eden göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan şiddet olaylarında 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişinin de yalandığı belirtildi.

Bu sabah başkent Bağdat'taki Cumhuriyet Köprüsü önünde toplanan binlerce kişi ülke yönetimini protesto etmek için Tahrir Meydan'ında toplandı. Hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışan göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddet olayları meydana geldi. Göstericilerin Yeşil Bölge'ye girmesini önlemeye çalışan güvenlik güçleri göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etmesi sonucu bazı gösterici yaralandı. Gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından güvenlik güçleri havaya ateş açarken göstericiler taşla karşılık verdi. Bir gösterici kafasına isabet eden kuruşun sonucu hayatını kaybederken aralarında güvenlik güçlerinin bulunduğu 40 kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi ardından göstericiler ara sokaklara dağıldı.

- Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteri: 1 ölü, 40 yaralı

Hükümet, Bağdat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:48 Kaynak: İHA
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