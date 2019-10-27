Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (1)
53 dakika önce
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 07:10 Kaynak: AA
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü gününde devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
ABD Başkanı Trump: Bağdadi operasyonunda Türkiye hava sahasını kullandık, teşekkür ediyorum Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdadi'nin öldürülmesini değerlendirdi: Dönüm noktası, memnuniyetle karşılıyoruz Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıkan Şivan Perver, Brüksel'de PKK eylemine katıldı Büyük Birlik Partisi'nden Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere destek