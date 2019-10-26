Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Son Dakika Güncel Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeniden başlayan hükümet karşıtı gösteriler ikinci gününde devam ediyor.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, ellerinde Irak bayraklarıyla "Halk rejimi devirmek istiyor" sloganı attı.

Protestocular, güvenlik güçlerinin sert müdahalelerine karşı "barışçıldır, barışçıldır" ifadesiyle gösterilerinin şiddet içermediği mesajı verdi.


Irak Meclisi, bugün protestoları görüşmeyi gündemine alsa da yeterli sayıya ulaşılmadığı için toplanamadı.


Milletvekilleriyle üst düzey hükümet yetkililerinin, başkentte bulunan ve devlet erkanının ikamet ettiği Yeşil Bölge'yi terkettiği belirtildi.

Dicle Nehri'nden yüzerek Yeşil Bölge'ye girmeye çalıştılar

Protestocular, parlamento ve diğer hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor ancak bu girişimler güvenlik güçlerince kurulan beton bariyerler, gaz ve ses bombalarıyla engelleniyor.

Bir grup gösterici de Dicle Nehri'nden yüzerek bölgeye ulaşmayı denedi ancak askeri birliklerin engeliyle karşılaştı.

Irak hükümetinden, Bağdat'ı sarsan ve güney kentlerde de devam eden gösterilerle ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hükümetin internet ve sosyal medya mecralarına uyguladığı blokaj ise sürüyor.

Iraklılar, internet bağlantısının aşırı zayıf olmasından ve seslerinin dış dünyaya erişmemesinden yakınıyor.


Irak halkının, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlattıkları gösteriler yaklaşık bir hafta sürmüş, cuma sabaha karşı yeniden başlamıştı.

Tahrir Meydanı, Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye'den, iç karışıklık yaşayan Irak için seyahat uyarısı
Son dakika: Irak'ta hükümet karşıtı gösterilerde 2. gün! Ölü sayısı 44'e yükseldi Volkswagen'den fabrika yatırımı sonrası Türk yönetici atağı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerden saldırı: Anında karşılık verildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 19:51:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]