Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
1 saat önce
Göstericilerin toplanması Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Göstericilerin toplanması
Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
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