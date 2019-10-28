Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
Son Dakika Güncel Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

1 saat önce

Göstericilerin toplanması Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Göstericilerin toplanması

Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Hükümet, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Irak'ta 3 gün içinde ölenlerin sayısı 74'e yükseldi
Gösterilerle sarsılan Bağdat'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi Trump'tan bir Bağdadi operasyonu açıklaması daha: Videolarını yayımlamayı düşünüyoruz Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bir terör örgütü lideri öldürülmesi söz konusuyken bir başka terör örgütünün ABD'ye davet edilmesi çelişkidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2019 18:55:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]