Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)
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Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 08:55 Kaynak: AA
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler üçüncü gününde devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
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