Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (2)
1 saat önce
Göstericilerin toplanması Gösteriden detaylar Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:34 Kaynak: AA
Göstericilerin toplanması
Gösteriden detaylar
Güvenlik güçlerinin göstericilere biber gazıyla müdahale etmesi Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, güvenlik güçleri gaz bombasıyla müdahale etti.
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