Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi akşam saatlerinde de gösteri düzenledi.