Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)
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Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:31 Kaynak: AA
Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi akşam saatlerinde de gösteri düzenledi.
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