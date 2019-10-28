Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)
Son Dakika Güncel Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)

1 saat önce

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Irak'ın farklı illerinde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi akşam saatlerinde de gösteri düzenledi.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler sürüyor (3)

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 08:31 Kaynak: AA
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