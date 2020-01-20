Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı - Son Dakika

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan arbedede 17 güvenlik mensubu yaralandı.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde 17 güvenlik mensubu yaralandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerde yaşanan arbedede 17 güvenlik mensubu yaralandı.


Bağdat ve güney illerde yeniden başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde bir kez daha şiddet olayları yaşandı. Bağdat'taki Muhammed el-Kasım otobanını kapatan protestoculara güvenlik güçlerinin biber gazıyla müdahalesi sonucu 96 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, yaşanan arbedede 17 güvenlik mensubu ise yaralandı. Yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu açıklandı.


Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanması üzerine Irak Savaş Suçlarını Belgeleme Merkezi verilerine göre 669 kişi hayatını kaybederken, 25 bine yakın kişi de yaralandı. Artan baskılar nedeniyle Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı. - BAĞDAT

Hükümet, Bağdat, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:37 Kaynak: İHA
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