Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta devam eden hükümet karşıtı protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Bağdat'ta Muhammed el-Kasım otobanını kapatmak isteyen protestoculara güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu 1 protestocu kafasına isabet eden gaz bombası nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşanan şiddetli çatışmalarda 7 kişi de yaralandı. Güvenlik güçlerinin protestoculara doğrudan biber gazı atması olay yerinde bulunanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine halk, yaşanan olaya büyük tepki gösterdi.

Ülkenin güneyindeki Zikar kentinde protestolar nedeniyle resmi tatil ilan edilirken, Kerbela'da ise yolları kapatan protestocularla güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Divaniye kentinde de protestocular kente giren tüm yolları lastiklerle kapatırken, gerginliğin devam ettiği bildirildi.

FIRLATILMAYA HAZIR FÜZE RAMPASI BULUNDU

Öte yandan dün Bağdat'ta meydana gelen olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti. ABD Büyükelçiliğine düzenlenen füzeli saldırının ardından Irak güvenlik güçleri füze rampasını bulduğunu açıkladı. Bağdat Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğini hedef alan füzeli saldırı sonrası soruşturma başlatan güvenlik güçlerinin Zaferaniye bölgesinde fırlatmaya hazır füze rampası bulduğunu duyurdu.

(İHA)

Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye füzeli saldırı düzenlendi
İngilizlerden küstah harita! Türkiye'yi karışacak ülkeler arasında gösterdiler NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye itirafı: Başaramazdık Eski MİT mensubu Enver Altaylı'ya FETÖ yöneticiliği ve casusluk davası açıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 02:30:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağdat'ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]