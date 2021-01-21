Son dakika! - Bağdat'ta iki intihar saldırısı: 12 ölü - Son Dakika

- Bağdat'ta iki intihar saldırısı: 12 ölü

BAĞDAT - Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan bir halk pazarında gerçekleştirilen 2 intihar saldırısında 12 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan el-Tayaran Meydanı'ndaki bir halk pazarında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Kalabalığa giren intihar bombacısının kendini patlattığı aktarıldı. Kısa süre sonra olay yerinde 2. patlamanın gerçekleştirildiği belirtildi. İlk belirlemelere göre 12 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

Patlamanın kalabalık bir saatte gerçekleştirilmesi nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.