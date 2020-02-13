Bağdat'ta kadınlardan hükümet karşıtı gösteri - Son Dakika
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Bağdat'ta kadınlardan hükümet karşıtı gösteri

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kadın, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Bağdat'ta kadınlardan hükümet karşıtı gösteri, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yüzlerce kadın, hükümet karşıtı gösteri düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan kadınlar, ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istediklerini ifade etti.

"Ne Mukteda ne Hadi, ülkem özgür kalacak" şeklinde slogan atarak Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr ve Şii Bedir Tugayları lideri Hadi el-Amiri'yi protesto eden Iraklı kadınlar, ülkede artık kronikleşen yolsuzluk sorununa da tepki gösterdi.

Üniversite öğrencilerinin de destek verdiği Tahrir Meydanı'ndaki gösteride, "canımız ve kanımız Irak'a feda olsun", "bugün gazı (göz yaşartıcı gaz) yarın özgürlüğü tadarız" ve "Hüseyin'e ağlayan milyonlar nerede?" şeklinde sloganlar atıldı.

Hükümet, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 01:00 Kaynak: AA
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