Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Berber Seyf Casim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kendilerini karantinaya alanlara evlerinde berber hizmeti veriyor.

Bağdat'ın doğusundaki Talibiyye bölgesinde yaşayan Seyf Casim'in berber dükkanı, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaklaşık 1 aydır kapalı bulunuyor.

Casim, Kovid-19 salgını nedeniyle dışarı çıkamayan ve kendilerini karantinaya alan ailelerin evlerine giderek, hizmet sunuyor.

AA muhabirine konuşan 26 yaşındaki genç berber, "Koronavirüs salgını nedeniyle kepenk kapattık. Ailem için de geçim kaynağı olan berberliği bir şekilde sürdürme zorunluluğum var." dedi.

Bağdat'ta, sağlık birimlerinin salgınla ilgili önerilerini dikkate alarak kendilerini karantinaya alan ailelerin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan Casim, ilk etapta ev hizmeti fikrini reddettiğini söyledi.

Berber Casim, daha sonra ailelerden gelen öneriye karşı fikrini olumlu yönde değiştirdiğini, "Hem evde oturmanın verdiği bunaltı hem geçim sıkıntısına girme riski doğunca hijyene dikkat ettiklerinden emin olduğum insanların evlerine giderek, saç sakal tıraşı yapmaya başladım." şeklinde konuştu.

Eldiven, maske ve dezenfektan, berber çantasının yeni unsurları

Casim, mesleğini icra etmeye giderken eldiven giyip, maske takıyor ve cebinde dezenfektan taşıyor. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle kurulan askeri kontrol noktalarından geçmekte zorluklar çektiğini de aktaran Casim, "insani durum" olduğu için yoluna devam edebildiğini dile getirdi.

Berber Casim'in hizmet sunduğu asker İhab Celil, "Kovid-19 vebası nedeniyle evlere hapsolduk. Aile fertlerinin hepsine evde karantina uyguluyoruz. Ben de, iş yerinden dönerken tüm hijyen kurallarını uyguluyorum ve bir daha dışarı çıkmıyorum." dedi.

"Uzun süredir berbere gidemediğimiz için Seyf'i arayıp evimize gelip berberlik hizmeti vermesini istedik." diyen Celil, şunları kaydetti:

"Dışarı çıkamamanın yol açtığı olumsuzluklardan biri de en temel ihtiyaçlardan olan saç sakal tıraşını olamamak. Seyf'i de daha önceden tanıyorduk ve hijyene dikkat ettiğini biliyoruz. Saç sakal tıraşı olunca moralimiz de düzeliyor ve üzerimizdeki bıkkınlığı atıyoruz."