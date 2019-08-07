Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta katliam: 12 kişi öldürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bağdat'ta katliam: 12 kişi öldürüldü

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta silahlı bir saldırgan aralarında 2'si kız kardeşi olmak üzere 12 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.

Bağdat'ta katliam: 12 kişi öldürüldü, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'ta silahlı bir saldırgan aralarında 2'si kız kardeşi olmak üzere 12 kişiyi gözünü kırpmadan katletti.

Irak polis kaynakları, Bağdat'tın doğusundaki Sabulnur bölgesinde gece geç saatlerde bir eve baskın yapan bir kişinin otomatik silahla evde bulunan herkesi öldürdüğünü açıkladı. Aralarında 2 kız kardeşin de bulunduğu evdeki 12 kişiyi öldüren zanlının daha sonra polise teslim olduğu açıklandı.

İlk soruşturma kapsamında cinayetin namus gerekçesiyle işlendiği kaydedildi. - ERBİL
Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kahreden haber! Balayı dönüşü meydana gelen kazada gelin öldü, damat yaralandı
MSB: "Pençe Harekatında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" 78 yaşındaki karısını bıçaklayarak öldürdü Kızının kılığına girerek hapisten kaçmaya çalışan adam hücresinde ölü bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 14:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta katliam: 12 kişi öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]