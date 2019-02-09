Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta "Kerkük Günü" Etkinliği

Bağdat'ta "Kerkük Günü" Etkinliği

1 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağında "Kerkük Günü" etkinliği düzenlendi.

Bağdat'ta
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Türkmen Kardeşlik Ocağında "Kerkük Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Kerkük'ten gelen ses sanatçıları yöresel Türkmen ezgileri okurken, folklor gösterisi ve şiir dinletisi de yapıldı.

AA muhabirine konuşan Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Necdet Bayatlı, "Kerkük Günü demek, Kerkük ve çevresindeki Türkmen ilçe ve kasabaları da demek. Ocak olarak, geçtiğimiz aylarda sırasıyla Telafer, Kifri, Tuzhurmatu ve Erbil günleri düzenlemiştik. 2019 yılının ilk etkinliği de "Kerkük Günü" etkinliği olsun istedik." dedi.

Bağdat'ta bulunan Türkmenlerin yanı sıra Kerkük ve diğer Türkmen bölgelerinden çok sayıda vatandaşın etkinliğe katıldığını ifade eden Bayatlı, "Devam ettireceğimiz bu tür etkinliklerle Türkmenlerin sosyal bağlarını pekiştirmeye katkı sunmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da "Kerkük'ü bir an bile düşünmediğimiz yok. Kerkük'ün ne derdi ne sıkıntısı varsa, bu aynen Türkiye'de hissediliyor. Arzumuz, artık Kerkük'ün sıkıntıları aşıp tüm Türkmeneli ile birlikte birlik ve refaha kavuşması." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:03 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı

Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 18:18:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta "Kerkük Günü" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]