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Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bağdat'ta kimliği belirsiz kişilerce göstericilere ateş açıldı: 7 ölü, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından göstericilere ateş açılması sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Bağdat'ta hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü Tahrir Meydanı'na birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Sinek Köprüsü yakınında protestocular tarafından kullanılan 7 katlı otopark binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateş açıldı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, açılan ateş sonucu 7 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Plakasız sivil araçlardan ateş açıldı

Görgü tanıkları, plakasız sivil araçlarla olay yerine gelen silahlı grubun önce otopark binasını molotofkokteyli atarak ateşe verdiğini, ardından binada bulunan göstericilere ateş açmaya başladığını anlattı.

Silah ve çatışma seslerinin duyulduğu bölgede, gerginliğin devam ettiği kaydedildi.

Irak makamlarından ise henüz olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılamadı.

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:56 Kaynak: AA
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