Bağdat'ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra saldırı - Son Dakika

Irak'ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırılar sürüyor.

Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra başkent Bağdat'ın güneyinde bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilmiş mayının patlaması soncu tırın alev aldığı ve şoförünün de hayatını kaybettiği belirtildi.

Koalisyon güçlerine lojistik destek taşıyan tırların ve şoförlerin büyük kısmı Iraklılardan oluşuyor. Irak'ta geçen Temmuz ayından bu yana DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri için lojistik destek taşıyan araçlara 10'dan fazla saldırı düzenlendi. Saldırıları hiçbir taraf üstlenmezken, güvenlik güçleri de saldırganları yakalayamadı. - ERBİL