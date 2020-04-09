Bağdat'ta korona sessizliği - Son Dakika

Irak'ın başkenti Bağdat'ta yeni tip korona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı kent adeta hayalet şehre dönüştü.



Irak'tan geçen Şubat ayının sonunda ilk korona virüsü vakası teşhisi konulmasının ardından ülke genelinde 17 Mart'tan bu yana kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ülkede sokağa çıkma yasağı sürerken en çok orta gelirli insanlar olumsuz şekilde etkileniyor. Bağdat'ın farklı yerlerinden çekilen görüntülerde kentte yaşam adeta durmuş vaziyette.



Irak Sağlık Bakanı Cafer Allavi sokağa çıkma yasağının 19 Nisan'a kadar süreceğini söylerken Bağdat'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara ağır cezalar kesiliyor. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı 17 Mart'tan bu yana uygulanan yasağı delen yaklaşık 14 bin kişinin gözaltına alındığını ve bine yakın araca el konulduğunu bildirdi.



Öte yandan en fazla korona virüsü vakasının yaşandığı Bağdat'ta 257 vakadan 23 kişi hayatını kaybederken, 57 kişi de hastalığı yenerek taburcu oldu. - ERBİL