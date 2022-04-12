Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor - Son Dakika
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Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor

12.04.2022 10:37
Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah başlayan kum fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah başlayan kum fırtınası, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Gittikçe şiddetini artıran kum fırtınası nedeniyle Bağdat'ta görüş mesafesinin düşmesi, trafik sorunlarını da beraberinde getirdi.

Sabah mesai saatlerinde işe gitmek için yola çıkan birçok kişinin trafikte mahsur kaldığı ifade edildi.

Yoğun kum fırtınası nedeniyle onlarca astım hastasının da boğulma riski geçirerek, hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Irak Meteoroloji Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, kum fırtınasının hafta sonuna kadar süreceği bildirildi.

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Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ta kum fırtınası etkili oluyor - Son Dakika
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