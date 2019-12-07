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Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı: 16 ölü, 45 yaralı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı.

Bağdat'ta maskeli kişiler, göstericilere ateş açtı: 16 ölü, 45 yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'taki hükümet karşıtı gösterilerde, maskeli kişilerce eylemcilere ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 16 gösterici hayatını kaybetti, 45 kişi de yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericilere, iddiaya göre meydandan geçen plakasız araçlardan ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda 16 kişi hayatını kaybederken, 45 gösterici de yaralandı. Plakasız araçlardan ateş açanların yüzlerinde maske olduğunu öğrenildi.


Hükümet, Bağdat, Irak, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:42 Kaynak: DHA
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