Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta "Mescid-i Aksa Festivali" Düzenlendi

Bağdat'ta "Mescid-i Aksa Festivali" Düzenlendi

59 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mescid-i Aksa Festivali düzenlendi.

Bağdat'ta
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Mescid-i Aksa Festivali düzenlendi.

"Barış Dolu Bağdat'tan Başlıyoruz, Aksa'nın Etrafında Buluşuyoruz" sloganıyla düzenlenen festivale Iraklı bazı siyasetçi ve akademisyenlerin yanı sıra Bağdatlı aileler katıldı.

Mescid-i Aksa ile ilgili şiir dinletisi yapılan festivalde, kitap ve fotoğraf sergisi de düzenlendi.

Aksa festivali kapsamında bir grup genç Filistin'e özgü yöresel halk oyunu performansı sergiledi, Iraklı çocuklar da tiyatro gösterisi sahneledi.

AA muhabirine konuşan Bağdat Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Salah Duleymi, bu festivalin Mescidi Aksa ve Filistinlilerle dayanışma ve onlara sevgi mesajı taşıdığını ifade ederek, "Iraklılar olarak onlarla aynı kaderi paylaştığımızı iletmek istiyoruz. En temel meselemiz her zaman Mescid-i Aksa olmuştur." dedi.

Bağdat'ta Mescid-i Aksa ile dayanışma etkinliklerinin uzun zamandır yapılmadığını dile getiren Duleymi, "Bugünkü festival bir dönüm noktasını teşkil ediyor. Mescid-i Aksa ile dayanışma içerisinde olmak dini ve ahlaki görevimizdir." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
Irak, Bağdat, Aksa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıla Gençoğlu, Yaptırdığı Dövmenin Hikayesini Anlatırken Ahmet Kural'a Gönderme Yaptı YSK'dan KHK'lı Meclis Üyeleri Kararı: Mazbata Verilmeyecek AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Seçmen Söyleyeceğini Söyledi, Artık Söz YSK'nındır CHP Milletvekili Özgür Karabat, Ekrem İmamoğlu'nun Derbi Planını Açıkladı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 22:10:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta "Mescid-i Aksa Festivali" Düzenlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]