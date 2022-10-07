Bağdat'ta Mevlid Kandili kutlandı

Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili, Irak'ın başkenti Bağdat'ta kutlandı.
Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife Külliyesi'nin bulunduğu Azamiye bölgesinde toplanan Iraklılar, kutlamalar kapsamında mum yaktı.
İmam Azam Külliyesi'nde düzenlenen etkinliğe Iraklı siyasetçilerin yanı sıra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de katıldı.
Burada konuşma yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, tam yetkili bir hükümetin kurulması için siyasi partilere diyalog çağrısında bulundu.
Irak güvenlik güçleri, Mevlid Kandili etkinliklerinin yapıldığı Azamiye bölgesinde üst düzey güvenlik önlemleri aldı.
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