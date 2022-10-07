Burada konuşma yapan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih , tam yetkili bir hükümetin kurulması için siyasi partilere diyalog çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Mevlit Kandili, Hz Muhammed, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bağdat'ta Mevlid Kandili kutlandı - Son Dakika

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