Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
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Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

6 saat önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Bağdat'ta meydana gelen patlamalarda 6 kişi öldü, 11 kişi yaralandı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen 3 ayrı patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.


Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bomba yüklü iki motosikletten biri başkentin güneybatısındaki bir cami yakınında diğeri de doğusundaki belediyeler bölgesinde patlatıldı.

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Bağdat, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 01:40 
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