Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.



Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'ın güneyindeki Medain bölgesinde bulunan polis güçlerine ait mühimmat deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldiğini ve 6 polisin yaralandığını açıkladı.



Başkentin birçok noktasında patlama seslerinin duyulduğu, patlamanın saldırı veya sabotaj sonucu olmadığı açıklandı. - ERBİL