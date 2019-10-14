Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

35 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı, System.String[]

Irak'ın başkenti Bağdat'ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.


Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'ın güneyindeki Medain bölgesinde bulunan polis güçlerine ait mühimmat deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldiğini ve 6 polisin yaralandığını açıkladı.


Başkentin birçok noktasında patlama seslerinin duyulduğu, patlamanın saldırı veya sabotaj sonucu olmadığı açıklandı. - ERBİL

Bağdat, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:45 Kaynak: İHA
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