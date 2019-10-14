Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

9 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.

Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'ın güneyindeki Medain bölgesinde bulunan polis güçlerine ait mühimmat deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldiğini ve 6 polisin yaralandığını açıkladı.

Başkentin birçok noktasında patlama seslerinin duyulduğu, patlamanın saldırı veya sabotaj sonucu olmadığı açıklandı.

(YK-NT-D)

Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak
Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A'da seri üretime geçilecek Resulayn'da teröristlerin kaçtıkları anlar kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]