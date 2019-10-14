Bağdat'ta mühimmat deposunda patlama: 6 yaralı
9 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:55 Kaynak: İHA
Irak'ın başkenti Bağdat'ta polise ait mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı.
Irak güvenlik kaynakları, Bağdat'ın güneyindeki Medain bölgesinde bulunan polis güçlerine ait mühimmat deposunda gece saatlerinde patlama meydana geldiğini ve 6 polisin yaralandığını açıkladı.
Başkentin birçok noktasında patlama seslerinin duyulduğu, patlamanın saldırı veya sabotaj sonucu olmadığı açıklandı.
(YK-NT-D)
Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Türkiye'nin ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A'da seri üretime geçilecek Resulayn'da teröristlerin kaçtıkları anlar kameraya yansıdı