Bağdat'ta Nadir Kitaplar Sergisi
15 dakika önce
- Müze alanından detaylar Müzede sergilenen kitaplardan detaylar Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Kültür Bakanlığı tarafından el yazısı ve basılı eski kitaplar sergisi yapıldı.
- Müze alanından detaylar
Müzede sergilenen kitaplardan detaylar Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta, Kültür Bakanlığı
tarafından el yazısı ve basılı eski kitaplar sergisi yapıldı. Bağdat'taki Ulusal Müze binasında yapılan sergiye ülkedeki bazı araştırmacı ve yazarlar katıldı. Sergilenen kitaplar arasında Arapça'nın yanı sıra Osmanlıca
, İngilizce ve Farsça yazılı kitaplar da yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:03 Kaynak: AA
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