Bağdat'ta Nezarethanede Yangın: 8 Ölü
18 dakika önce
Irak'ın başkenti Bağdat'ta evsiz kadınların gözaltına alındığı bir nezarethanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Irak
'ın başkenti Bağdat
'ta evsiz kadınların gözaltına alındığı bir nezarethanede çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.
Bağdat polisi, başkent Bağdat'ın Azamiye bölgesindeki evsiz kadınların gözaltına alındığı nezarethanede isyan çıktığını aktardı. Ardından nezarethanede başlayan yangının kısa sürede tüm nezarethaneyi kapladığı bildirildi. Çıkan yangında ise 8 kadın hayatını kaybederken 26 kadının da yaralandığını bildirildi.
Yangının bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı belirtilirken 2 kadının şiddet olaylarında 6 kadının ise yangında yanarak ve boğularak öldükrini aktardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi. - BAĞDAT
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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