Son Dakika Haberleri: - Bağdat'ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel - Bağdat'ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

- Bağdat'ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı

6 saat önce

- Bağdat'ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralıERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kerrade bölgesindeki bir medya prodüksiyon şirketine düzenlenen roketli saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

- Bağdat'ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı

ERBİL - Irak'ın başkenti Bağdat'ın Kerrade bölgesindeki bir medya prodüksiyon şirketine düzenlenen roketli saldırıda 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Irak güvenlik kaynakları, bir aydan fazladır protestoların sürdüğü başkent Bağdat'ın Kerrade bölgesinde yer alan bir medya prodüksiyon şirketine roketli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bağdat polisinden bir kaynağa göre, gece saatlerinde bazı dünya ve Arap kanalları için yayın yapan bir medya prodüksiyon şirketinin binasına roket düşmesi sonucu bir kişinin yaralandığını öğrenildi. Roketin düşmesi sonucu şirket binasının önündeki bir araçta da hasar meydana geldiği bildirildi.

Öte yandan, yerel basında çıkan haberlerde roketin yabancı misyonların ve hükümet tesislerinin yer aldığı Yeşil Bölge'ye düştüğü belirtilmişti. Irak güvenlik kaynakları roketin Yeşil Bölge'ye düştüğüne ilişkin çıkan haberleri yalandı.

- Bağdat'ta özel bir medya şirkete roketli saldırı: 1 yaralı

Bağdat, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:04 Kaynak: İHA
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